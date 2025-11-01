Trend Galeri Trend Yaşam Engin Çağlar'dan üzen haber! Yeşilçam yıldızı Engin Çağlar kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, hayatını kaybetti. Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Engin Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2025 21:16
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Engin Çağlar'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Türk sinemasında birçok başarılı projede yer alan Çağlar, kariyeri boyunca unutulmaz rol ve performanslara imza attı. Sanatseverler, Engin Çağlar'ın hayatına dair detayları ve ölüm sebebini araştırıyor.

YEŞİLÇAM YILDIZLARINDAN ENGİN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!

Birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra karşıya geçmek isteyen Engin Çağlar'a bir motosiklet çarptı. Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Annesi Üsküp doğumludur. Babası Azak Denizi kıyısında küçük bir kasabada doğup İstanbul'a göç eden bir aileden gelmekteydi. Babası imalat malzemeleri yapan bir fabrikaya sahipti. Lisede Robert Kolej'ine girdi. 1958 yılında Galatasaray'da kısa bir süre top koşturdu. Üniversiteyi Almanya'da okudu. 1965 yılında askere gitti. Askerliğini 2 sene denizci olarak yaparken Kıbrıs'da bile bulundu.[

Terhisinden sonra Ses dergisinin yarışmasına girip Uğur Güçlü'nün ardından 2. oldu. Aynı sene yarışmaya Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler katılmıştı. Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başladı. 1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Hulki Saner ile anlaştıktan sonra Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı. Bu tarihten sonra da birkaç filmde oynadı fakat tam anlamıyla sinemaya dönmemiştir. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı'nda yönetim kurulu başkanlığına seçildi.