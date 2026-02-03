Epstein belgelerinde adı geçen ünlüler dünyanın gündeminde: Adalet Bakanlığı paylaştı! 180 binden fazla fotoğraf...

ELON MUSK: 'EPSTEIN ADASINDAKİ EN ÇILGIN PARTİ NE ZAMAN?'

Ünlü iş adamı Elon Musk'ın Epstein ile olan mesajlaşmaları da yine dünya gündemine bomba gibi düştü. Musk, 2012 yılında Epstein ile yaptığı görüşmede, adaya ziyaret gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.

Musk e-posta'da, "Adanızdaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" diye soruyor. Bu mesajlaşmalar dışında Elon Musk'ın adaya gittiğine dair kesin bir kanıt yok.