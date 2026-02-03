Epstein belgelerinde adı geçen ünlüler dünyanın gündeminde: Adalet Bakanlığı paylaştı! 180 binden fazla fotoğraf...

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımladığı yeni belgeler dünya gündemine bomba gibi düştü. 3 milyon dosya, 180 bin fotoğraf ve 2 binden fazla videonun yer aldığı arşivlerde; Hollywood yıldızlarından siyasilere, kraliyet üyelerinden küresel sermayenin en güçlü isimlerine kadar uzanan geniş bir isim listesi bulunuyor. Belgeler, skandalın tek bir kişiyle sınırlı olmadığını ve arkasındaki karanlık ağın boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. İşte Jeffrey Epstein'in davasında adı geçen isimler...