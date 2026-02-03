Trend Galeri Trend Yaşam Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımladığı yeni belgeler dünya gündemine bomba gibi düştü. 3 milyon dosya, 180 bin fotoğraf ve 2 binden fazla videonun yer aldığı arşivlerde; Hollywood yıldızlarından siyasilere, kraliyet üyelerinden küresel sermayenin en güçlü isimlerine kadar uzanan geniş bir isim listesi bulunuyor. Belgeler, skandalın tek bir kişiyle sınırlı olmadığını ve arkasındaki karanlık ağın boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. İşte Jeffrey Epstein'in davasında adı geçen isimler...

Giriş Tarihi: 03.02.2026 08:53
Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Milyonlarca belge, binlerce fotoğraf ve video; yıllardır kapalı kapılar ardında kalan ilişkileri yeniden gündeme taşıdı. Epstein dosyalarında yer alan isimler, davanın boyutlarının sanılandan çok daha geniş olduğunu gösteriyor.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

ABD Başkanı Donald Trump'tan yüzlerce kez bahsediliyor!

Yayımlanan yeni dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın adı sık sık geçiyor. Trump'ın Jeffrey Epstein ile yakın bir arkadaşlığı oldu biliniyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump suçlamaları reddederek Epstein adasına hiç gitmediğini belirtiyor.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

DONALD TRUMP: 'EPSTEIN ADASINA HİÇ GİTMEDİM!'

Donald Trump Eppstein adasıyla ilgili kendine yöneltilen suçlamalara karşılık şu açıklamalarda bulundu: "Bill Clinton adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na hiç gitmedim, oraya yakın bir yerde dahi bulunmadım. Bu akşamki yalan ve iftira dolu açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil hiç kimse beni oraya gitmekle suçlamamıştı."

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

ELON MUSK: 'EPSTEIN ADASINDAKİ EN ÇILGIN PARTİ NE ZAMAN?'

Ünlü iş adamı Elon Musk'ın Epstein ile olan mesajlaşmaları da yine dünya gündemine bomba gibi düştü. Musk, 2012 yılında Epstein ile yaptığı görüşmede, adaya ziyaret gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.

Musk e-posta'da, "Adanızdaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" diye soruyor. Bu mesajlaşmalar dışında Elon Musk'ın adaya gittiğine dair kesin bir kanıt yok.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Epstein ile hiçbir partiye katılmadığını, "Lolita Express" uçağına hiç binmediğini ve Epstein'ın "ürkütücü adasına" ayak basmadığını vurguladı. Musk, çocuk istismarcılarının yargılanması için mücadele ettiğini ileri sürerek açıklamasında, "Acımasızca karalanacağımı biliyordum," dedi.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

BILL GATES İLE İLGİLİ OLAY İDDİALAR

ABD Adalet Bakanlığı'nın yeni yayınladığı belgelerdeki en dikkat çekenlerden biri ise Bill Gates ile alakalı kısımlar oldu. Epstein'in 2013 yılına ait e-postalarında, Gates'in Rus kadınlarla cinsel ilişki yaşadığı ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirdiğine dair ifadeler yer alıyor.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Bill Gates Epstein ile olan ilişkisinden daha önce pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Son iddialarla ilgili ise 'tuzak kurma ve karalama' çabasından ibaret olduğunu söyledi.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) Dosyalarda en çok dikkat çeken ve hakkında en ciddi iddialar bulunan isimlerden biridir.

Cinsel İstismar İddiaları: Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein tarafından seks ticareti mağduru edildiğini ve Londra, New York ve Epstein'in özel adasında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmiştir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Johanna Sjoberg ise Andrew'un Epstein'in evinde göğsüne dokunduğunu ifade etmiştir. Andrew bu iddiaları reddetmiş, ancak Giuffre'ye açıklanmayan bir meblağ (bildirilenlere göre 12 milyon sterlin) ödeyerek davayı 2022'de kapatmıştır.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Belgelerde, Andrew'un Epstein'in evinde genç bir kadının üzerine eğilmiş halde görüldüğü fotoğraflar ve Epstein'in Andrew'u "güzel ve zeki" bir Rus kadınla tanıştırmayı teklif ettiği e-postalar yer almaktadır. Ayrıca Andrew, Epstein hapisten çıktıktan sonra 2010 yılında onu New York'ta ziyaret etmiştir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Bill Clinton Eski ABD Başkanı Clinton'ın Epstein ile 1990'ların başından 2000'lerin başına kadar süren bir ilişkisi olduğu görülmektedir.

Clinton'ın Epstein'in özel uçağıyla (Lolita Express) Afrika ve Asya'ya insani yardım gezileri kapsamında birçok kez (belgelere göre en az 26 kez) seyahat ettiği uçuş kayıtlarında yer almaktadır. Yeni yayınlanan fotoğraflarda Clinton, Epstein'in evinde, havuzda veya masaj yaptırırken görülmektedir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Bir tanık, Epstein'in kendisine "Clinton'ın genç kızlardan hoşlandığını" söylediğini iddia etmiştir. Ancak Clinton hakkında herhangi bir yasal suçlama yapılmamış ve kendisi Epstein'in suçlarından haberdar olmadığını, 2005 yılında ilişkisini kestiğini belirtmiştir. Epstein'in bir e-postasında Clinton'ın adaya hiç gitmediğini yazdığı da ortaya çıkmıştır.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Sarah Ferguson (York Düşesi) Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'ın da Epstein ile yakın ilişkileri olduğu belgelerde görülmektedir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Ferguson, Epstein'in borçlarının 15.000 sterlinlik kısmını ödemesine izin verdiğini kabul etmiştir.

Epstein'in 2008'deki mahkumiyetinden sonra bile onunla iletişimde kalmış, onu "hiç sahip olmadığı kardeşi" olarak tanımlamış ve "Sarah Ferguson markası" için pazarlama tavsiyeleri almıştır. Epstein, Ferguson'ı kendi itibarını temizlemek için kullanmaya çalışmıştır.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Richard Branson: Epstein ile yazışmalarında, "Haremini getirdiğin sürece seni görmeyi çok isterim" şeklinde ifadeler kullandığı ve Epstein'e imajını düzeltmesi için tavsiyelerde bulunduğu görülmüştür.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Michael Jackson: Epstein'in Palm Beach'teki evinde bulunduğu belirtilmiş, ancak masaj veya uygunsuz bir eylem iddiası yer almamıştır

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Alan Dershowitz: Epstein'in avukatlığını yapmış ve kendisi de Giuffre tarafından cinsel istismarla suçlanmıştır. Ancak Giuffre daha sonra bu suçlamayı geri çekmiş ve bir hata yapmış olabileceğini belirtmiştir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Stephen Hawking: Epstein bir e-postasında, Hawking'in reşit olmayanların katıldığı bir partide yer aldığına dair iddiaları çürütenlere ödül verileceğini belirtmiştir. Hawking, 2006 yılında adada bir konferansa katılmıştır.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Kevin Spacey: Ünlü aktörün, 2002 yılında Bill Clinton ve Ghislaine Maxwell ile birlikte Epstein'in uçağıyla Afrika'ya yapılan bir insani yardım gezisine katıldığı belirtilmektedir. Spacey, Epstein ile sadece bu gezi sırasında aynı uçakta bulunduğunu ve onunla vakit geçirmediğini savunmuştur

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Mick Jagger: The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger'ın, Epstein ve Bill Clinton ile birlikte görüldüğü fotoğraflar dosyalarla birlikte yayınlanmıştır.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Leonardo DiCaprio: Sjoberg, Epstein'in telefonda "O Leonardo'ydu" dediğini ancak DiCaprio ile hiç tanışmadığını belirtmiştir. DiCaprio'nun temsilcileri de Epstein ile herhangi bir temasını reddetmiştir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Cameron Diaz: Yine Sjoberg'in ifadesine göre Epstein, Diaz'ı tanıdığını ima etmiştir ancak Sjoberg onunla hiç karşılaşmamıştır.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Cate Blanchett ve Bruce Willis: Bu isimler de Epstein tarafından "hava atma" amaçlı kullanılmış, ancak mağdurlar tarafından görülmemiştir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Chris Tucker: Komedyen Chris Tucker'ın da Kevin Spacey ve Bill Clinton ile birlikte 2002 yılındaki Afrika gezisinde Epstein'in uçağında olduğu kaydedilmiştir.

Epstein belgelerinde hangi ünlülerin adı geçiyor? ABD Adalet Bakanlığı listeyi paylaştı: 3 milyon belge, 180 bin fotoğraf…

Jay-Z ve Pusha T: Dosyalarda yer alan isimsiz bir FBI ihbarında, bu rapçilerin isimleri geçmektedir. İhbarcı, uyuşturucu verildiğini ve Jay-Z ile Harvey Weinstein'in bulunduğu bir odada uyandığını iddia etmiştir; ancak bu iddia doğrulanmamış bir ihbar olarak kayıtlara geçmiştir ve herhangi bir suçlama yapılmamıştır.