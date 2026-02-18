Trend Galeri Trend Yaşam Erzincan sahur vakti 2026: Erzincan İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Erzincan'da sahur vakti ve iftar saatleri yakından takip ediliyor. Oruç ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyenler için 19 Şubat 2026 İmsakiye takvimi önem kazanıyor. Bu kapsamda iftar vakti ve sahur saati kaçta soruları ilk oruç gününde yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 11:31
İmsak vaktiyle başlayan oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona eriyor. Bu nedenle Diyanet tarafından yayımlanan güncel imsakiye, ibadetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler için rehber niteliği taşıyor. İşte Erzincan için sahur vakti ve iftar saatleri;

Erzincan Sahur Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Erzincan'da ilk sahur 19 Şubat Perşembe günü 05:40'ta gerçekleşecek.

Erzincan İftar Vakti

Erzincan'da ilk oruçlar, 18:09'da okunacak akşam ezanı ile açılacak.

Erzincan 29 günlük İmsakiye 2026 takvimi için tıklayın

2026 Erzincan'da Hatimle Teravih Kılınacak Camiler

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler Erzincan İl Müftülüğü tarafından açıklandı:

Hamidiye Camii – Ergenekon Mahallesi 118 Sokak No:14 Merkez / Erzincan

Şemseddin Uçar Camii – Atatürk Mahallesi 350 Sokak No:4 Merkez / Erzincan

Hafız Mehmet Aydın Camii – Yunus Emre Mahallesi 553 Sokak No:20 Merkez / Erzincan

Kızılay Camii – Kızılay Mahallesi 1011 Sokak Merkez / Erzincan

Boyacılar Camii – Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı No:1 Merkez / Erzincan