Erzincan sahur vakti 2026: Erzincan İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

İmsak vaktiyle başlayan oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona eriyor. Bu nedenle Diyanet tarafından yayımlanan güncel imsakiye, ibadetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler için rehber niteliği taşıyor. İşte Erzincan için sahur vakti ve iftar saatleri;