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Erzurum'da akılalmaz olay! 'Hurda' diye aldığı bomba çıktı...

Erzurum'da Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan Gökhan Z., hastanede tedavi edildi. Polis, fünyelerle ilgili çalışma başlattı

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:38
Erzurum’da akılalmaz olay! ’Hurda’ diye aldığı bomba çıktı...

ERZURUM'DA AKILALMAZ OLAY! 'HURDA' DİYE ALDIĞI BOMBA ÇIKTI...

Erzurum’da akılalmaz olay! ’Hurda’ diye aldığı bomba çıktı...

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu.

Erzurum’da akılalmaz olay! ’Hurda’ diye aldığı bomba çıktı...

Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erzurum’da akılalmaz olay! ’Hurda’ diye aldığı bomba çıktı...

Kentte hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi.

Erzurum’da akılalmaz olay! ’Hurda’ diye aldığı bomba çıktı...

Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.

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