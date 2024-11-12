Esenler'de koca dehşeti: Konuşma bahanesiyle başka bir odaya aldı...
Korkunç olay 13.30 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bir adam, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi kadına"Çocuklarımı özledim, onlara erzak getireceğim" diyerek eve gelmek istedi. Ardından eve giden koca, konuşma bahanesiyle başka bir odaya aldı. Çocukları yan odadayken kadına 3 el ateş eden adam yakalanarak gözaltına alındı. Talihsiz kadının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:17