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Esenyurt'ta korkutan anlar: Yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü! İşte o anlar
Esenyurt'ta korkutan anlar: Yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü! İşte o anlar
İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması, adeta mahalle kavgasına döndü. Bir şüpheli komşusuna pompalı tüfekle ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Şahıs bunun üzerine silahın kabzasıyla komşusunun kafasına vurarak yaraladı. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:41