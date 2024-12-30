Esenyurt’ta korkutan anlar: Yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü! İşte o anlar

Kavga eden şüphelilerden birisi pompalı tüfekle ateş etmek istedi ancak tüfek tutukluk yaptı. Şüpheli bunun üzerine silahın kabzasıyla komşusunun kafasına vurarak yaralanmasına neden oldu. Ardından iki tarafında yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü.