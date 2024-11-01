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Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu'na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir hamle fırsatı daha doğurduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İmamoğlu'nun, hakkındaki bir mahkeme kararını gerekçe göstererek tüm muhalefeti Saraçhane'ye çağırdığını hatırlatan Melih Altınok, "O gün İmamoğlu belediyenin önündeki otobüsün üzerine çıkarken Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye sarılmıştı; geçen gece Çağlayan'da nutuk atarken de içeride olan Demirtaş'ın ruhuyla kucaklaştı." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Giriş Tarihi: 01.11.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:25
Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu’na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli'nin Öcalan üzerinden konuya dair bütün restleri gördüğü yüzleşme çağrısı, DEM'den önce CHP'yi sarstı.
DEM'le "kent uzlaşısı" sayesinde İstanbul başta olmak üzere pek çok belediyeyi kazanan CHP'deki hizipler bu süreçte 2028 hesaplarına göre tavır aldılar.

Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu’na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

Bahçeli'nin çıkışını, "El yükseltiyorum. Kürtlere devlet vaat ediyorum" diyerek karşılayan Özgür Özel, jet hızıyla gittiği Diyarbakır'da da "Oy kaybetsek de tarihin doğru yerinde duracağız" dedi.
İstanbul'u büyük oranda DEM oylarına borçlu olan İmamoğlu başta bocalasa da sonradan "Adres Öcalan değil Demirtaş" pozisyonunda karar kıldı. Bu vurguyla da Özel'i iktidar cephesine doğru ittirip genel başkanından ve doğal olarak partisinden ayrı, müstakil bir tavır aldı.

Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu’na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

Ankara'da yüzde 60 oyla rekor kıran ve bu yüzden DEM oyları umurunda bile olmayan Mansur Yavaş ise MHP tabanına oynamayı seçti. Özel'den ve İmamoğlu'ndan farklı bir tercihte bulunup, tartışmaya "Altaylar'dan Tuna'ya" şarkısını söyleyerek dâhil oldu.

Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu’na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

Böyle bir atmosferde, CHP'nin DEM'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliği suçlamasıyla tutuklanması ise İmamoğlu'na bir hamle fırsatı daha doğurdu. İmamoğlu, genel merkezi beklemeden herkesi ve tüm ajansları gece yarısı Özer'in tutuklandığı Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı. Son bir haftadır ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı gibi konuşan İmamoğlu, Özer'in tutuklanmasını kampanyasında sıçrama noktası olarak kullanmaya karar vermişti.

Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu’na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

Özgür Özel de gidişatı görmüş olmalı ki, İmamoğlu'nun topa girmesinin ardından apar topar Ankara'dan yola çıktığını açıkladı. İl Başkanı, "Genel başkanımız yarın İstanbul'da olacak" dedi. Tüm belediyelere "İstanbul'a gelin" çağrısı yapıldı. Ama nafile, İmamoğlu erken kalkmıştı.

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