Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu'na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir hamle fırsatı daha doğurduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İmamoğlu'nun, hakkındaki bir mahkeme kararını gerekçe göstererek tüm muhalefeti Saraçhane'ye çağırdığını hatırlatan Melih Altınok, "O gün İmamoğlu belediyenin önündeki otobüsün üzerine çıkarken Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye sarılmıştı; geçen gece Çağlayan'da nutuk atarken de içeride olan Demirtaş'ın ruhuyla kucaklaştı." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.11.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:25