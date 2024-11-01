Esenyurt’ta Saraçhane rüzgârları: İmamoğlu’na bir hamle fırsatı doğdu - Melih Altınok yazdı

Bahçeli'nin çıkışını, "El yükseltiyorum. Kürtlere devlet vaat ediyorum" diyerek karşılayan Özgür Özel, jet hızıyla gittiği Diyarbakır'da da "Oy kaybetsek de tarihin doğru yerinde duracağız" dedi.

İstanbul'u büyük oranda DEM oylarına borçlu olan İmamoğlu başta bocalasa da sonradan "Adres Öcalan değil Demirtaş" pozisyonunda karar kıldı. Bu vurguyla da Özel'i iktidar cephesine doğru ittirip genel başkanından ve doğal olarak partisinden ayrı, müstakil bir tavır aldı.

