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Eşini doğum gününde katledip "Ona sürpriz yapacaktım" dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu

Adana'da eşini doğum gününde yaş pasta sürprizi yapmak isterken silahla öldüren, 2 kayınbiraderini ise silahla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen 39 yaşındaki Uğur Cöddü'nün yargılanmasına devam edildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını vererek sanık Cöddü' için istenen hapis cezasını belirledi. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:02
Eşini doğum gününde katledip Ona sürpriz yapacaktım dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu

Sarıçam Mahallesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Burcu Cöddü, iddiaya göre, hasarlı araç işi yapan eşi Uğur Cöddü ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle sık sık çocuklarını da alıp babasının evine gitti. Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Burcu Cöddü çocukları ile birlikte eşi Uğur'un yanına döndü. Yine iddiaya göre, Uğur Cöddü'nün eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da eşini mevlide göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu.

Eşini doğum gününde katledip Ona sürpriz yapacaktım dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu

OKUL KIYAFETLERİNİ ALMAK İÇİN EVE DÖNDÜ!

Burcu Cöddü babası Metin Şimşek'i telefonla arayarak kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek 15 Mayıs 2023'te kızlarını ve 2 torununu alıp evlerine götürdü. Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman ve Harun ile yengeleriyle birlikte doğum günü olan 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için eşi Uğur Cöddü'nün kaldığı eve gitti.

Eşini doğum gününde katledip Ona sürpriz yapacaktım dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu

ÇOCUKLARININ KIYAFETİNİ VERMEYİNCE...

İddiaya göre Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Cöddü silahla eşi Burcu'yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'ı da yaraladı.
Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkında Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe ve Kadına Karşı Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından, ölümlü olayda çıkan kavgaya karıştıkları iddia edilen sanık Uğur Cöddü'nün babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine hakkında da 'Kasten Yaralama, Silahla Basit Yaralama' suçlarından açılan davaya devam edildi.

Eşini doğum gününde katledip Ona sürpriz yapacaktım dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu

Duruşmaya tutuklu sanık Uğur Cöddü ile bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Geçen celse olay görüntüsünün kaydedildiği DVD'yi arızalı olması nedeniyle cezaevinde izleyemediğini söyleyen sanık Cöddü'ye görüntü izletilmek istendi. Ancak, teknik nedenlerden dolayı DVD izletilemedi.

Eşini doğum gününde katledip Ona sürpriz yapacaktım dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu

TOPLAM 30 YIL HAPİS CEZASI!

Dava dosyasında başka araştırılacak husus olmaması nedeniyle mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Cöddü'nün eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, 2 kayınbiraderini de öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, mütalaasında, diğer sanıkların da 'silahla kasten yaralama' suçundan değişik hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi.