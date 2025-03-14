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Eşini doğum gününde katledip "Ona sürpriz yapacaktım" dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu
Eşini doğum gününde katledip "Ona sürpriz yapacaktım" dedi! Cani koca için istenen ceza belli oldu
Adana'da eşini doğum gününde yaş pasta sürprizi yapmak isterken silahla öldüren, 2 kayınbiraderini ise silahla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen 39 yaşındaki Uğur Cöddü'nün yargılanmasına devam edildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını vererek sanık Cöddü' için istenen hapis cezasını belirledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:02