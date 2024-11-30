Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!
Yalova'da, kayalıklardan düşüp ölen eşi 33 yaşındaki Semiha Sözer'i itip intihar izlenimi verdiği suçlamasıyla olaydan 15 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan 41 yaşındaki Erdal Sözer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Semiha Sözer'in yakın arkadaşına evliliğiyle ilgili anlattığı sorunların ses kayıtlarının da dava dosyasına sunulduğu duruşmada suçlamaları reddeden Sözer, "Boşanmak istediğimi, mutsuz olduğumu hep eşim söylemiş. Ben kimseye böyle bir şey söylemedim. İddiaların hepsi asılsız" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:48