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Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

Yalova'da, kayalıklardan düşüp ölen eşi 33 yaşındaki Semiha Sözer'i itip intihar izlenimi verdiği suçlamasıyla olaydan 15 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan 41 yaşındaki Erdal Sözer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Semiha Sözer'in yakın arkadaşına evliliğiyle ilgili anlattığı sorunların ses kayıtlarının da dava dosyasına sunulduğu duruşmada suçlamaları reddeden Sözer, "Boşanmak istediğimi, mutsuz olduğumu hep eşim söylemiş. Ben kimseye böyle bir şey söylemedim. İddiaların hepsi asılsız" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:48
Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken, 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Semiha Sözer'in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, bölgede inceleme yaparken, Cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüpheli, teknik ve fiziki takibe aldı. Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı.

Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

UZMAN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit ederken, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü bir kez daha gözaltına aldı.

Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

BİLGİSAYARINDAKİ ARAMALAR CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

SUÇLAMALARI REDDETTİ

27 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkan Sözer suçlamaları reddederek, "Cezaevinde insan kesmiş, öldürmüşlerle aynı koğuşta kalıyorum. Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim" dedi. Mahkemenin talebi üzerine sanık Erdal Sözer'e, 11 Ekim'de olay yerinde keşif yaptırıldı. Eşi ile birlikte fotoğraf çekildiği kayalıkları gösteren tutuklu sanık, olay anını tekrar canlandırdı.

DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KAYALIKLARDA FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Semiha Sözer'in, çiftin hem kayalıklara çıkmadan hemen önce çay içmek için gittiği yerde ve kayalıklarda çekilen fotoğraflarına ulaşıldı. Kayalıklardaki fotoğrafı Semiha Sözer'in kendi telefonundan aile grubuna mesaj olarak gönderdiği de belirlendi.

Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

KARDEŞİYLE TOKALAŞMAK İSTEYİNCE MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında, tanık ifadeleri alındı. Tutuklu sanık Erdal Sözer'in tanık olarak dinlenen ağabeyi Ercan Sözer, duruşma salonuna girdiğinde, kardeşi ile tokalaşmak istedi. Jandarmalar sanık ile ağabeyinin tokalaşmasına izin vermedi. Mahkeme başkanı da "Burası görüş yeri değil, kardeşinle cezaevinde görüş" diyerek tepki gösterdi.

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