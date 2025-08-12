Trend Galeri Trend Yaşam Eski Osmanlı Arşivlerinden çıktı: Şehirlerimizin Önceki İsimlerini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Eski Osmanlı Arşivlerinden çıktı: Şehirlerimizin Önceki İsimlerini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Anadolu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminden itibaren pek çok il ve ilçemizin isimleri değişti. Bursa, Kütahya, Samsun gibi şehirlerin eski adlarını duyunca şaşıracaksınız. İşte Anadolu'nun eski isimleri…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 11:09
Geçmişten günümüze Anadolu topraklarındaki pek çok ilin ismi değişikliğe uğradı. Bursa, Samsun, Kütahya gibi illerimizin isimleri ise duyanları bir hayli şaşırtıyor. İşte şehirlerimizin eski isimleri...

BURSA

HÜDAVENDİGAR

HAKKARİ

ÇÖLEMERİK

KIRKLARELİ

KIRKKİLİSE

ÇANKIRI

KENGIRI

KÜTAHYA

KOTİAEİON

SAMSUN

AMİSOS

VAN

TUŞBA

ELAZIĞ

ELAZİZ

GAZİANTEP

AYNTAB-ANTEP

ERZİNCAN

GREKÇE ERİZA

HATAY

HATTENA

YOZGAT

BOZOK