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Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. Bina yöneticiliği yapan 70 yaşındaki kadın, eski yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan yaşlı kadına saldırı anları ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:15
Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!

Edinilen bilgiye göre olay, Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, eski yönetici İ.G. ile bina yöneticisi Hatice D. arasında tartışma çıktı.

Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!

Kavgaya dönüşen olayda İ.G. attığı yumrukla Hatice D.'yi yere düşürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hatice D.'nin kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi.

Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice D., "Eski yöneticimizle devam eden bir hukuki sürecimiz var. Ben her gün yürüyüş yapıyorum, dışarıda beni beklemiş.

Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!

Bir komşumla konuşurken bağırarak geldi. Gelmesiyle ilk suratıma bir yumruk vurdu. Sonra beni ne kadar tartakladı, kendimi ne kadar savunabildim bilemiyorum.

Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!

Kaburga kemiğim kırılmış, dudaklarım patlamış. Tekmeledi beni, bacaklarım mosmor. Ambulansla hastaneye gittik, sonra karakola gittik ve şikayetçi olduk. Bir kadına yapılmayacak zorbalıktı" dedi.

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