Eski yönetici 70 yaşındaki kadına öyle şeyler yaptı ki! Beni ne kadar tartakladı bilemiyorum!
Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. Bina yöneticiliği yapan 70 yaşındaki kadın, eski yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan yaşlı kadına saldırı anları ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi
Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:15