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Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Yürekleri yakan olay Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşandı... Tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan'ın (41) öldüğü kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı (16) da 77 gün sonra yaşamını yitirdi. Türk bayrağı, milli takım eşofmanı ve madalyası tabutuna konulan Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:27
Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Kahreden kaza, 7 Mart günü Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometrede yaşandı.

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme müsabakaları için Afyonkarahisar'a giden tekvando antrenörü Nadir Özsoy'un kullandığı 26 ABH 156 plakalı otomobil, Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsüyle çarpıştı.

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Kazada Nadir Özsoy ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti.

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!

Taha Görkem Sarı, dün, 77 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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