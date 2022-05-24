Eskişehir ona ağladı: 77 gün sonra kahreden haber!
Yürekleri yakan olay Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşandı... Tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan'ın (41) öldüğü kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı (16) da 77 gün sonra yaşamını yitirdi. Türk bayrağı, milli takım eşofmanı ve madalyası tabutuna konulan Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:27