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Eskişehir’de yaşanan pompalı tüfek saldırısında son gelişmeler!

Eskişehir'de Erkan Salt ve 4 arkadaşı arasında çıkan tartışmada son gelişmeler yaşandı. Salt'ın pompalı tüfekle öldürülmesi neticesinde olayla ilişkin 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:12
Eskişehir’de yaşanan pompalı tüfek saldırısında son gelişmeler!

Olay, dün sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Eskişehir’de yaşanan pompalı tüfek saldırısında son gelişmeler!

Edinilen bilgilere göre, aynı evin içinde bulunan Erkan Şalt, O.E., O.A., B.Y. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.E., evde bulunan pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti.

Eskişehir’de yaşanan pompalı tüfek saldırısında son gelişmeler!

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, başından silahla vurulan Erkan Şalt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir’de yaşanan pompalı tüfek saldırısında son gelişmeler!

Cinayet zanlısı O.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan O.A., B.Y. ve H.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Eskişehir’de yaşanan pompalı tüfek saldırısında son gelişmeler!

Gözaltına alınan şüphelilerden O.E.'nin ilk ifadesinde "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk.

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