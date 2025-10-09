Trend Galeri Trend Yaşam Eşref Rüya 18. Bölüm 1. Fragmanı izle: “Nefret edeceğim kişi senken ben sana aşık oldum” Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 17. bölümdeki sürpriz gelişmelerin ardından izleyicilerde merak uyandırdı. Diziseverler şimdi 18. bölüm fragmanını merak ediyor ve yeni bölümde neler olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve nereden izlenir?

Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:20
Dram ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken Eşref Rüya, 17. bölümün ardından izleyicilerin merakını artırdı. 18. bölüm fragmanı ile gelecek bölüme dair ipuçları verilmesi bekleniyor. İşte Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı ve izleme detayları…

EŞREF RÜYA 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise, Gürdal'ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır. Dinçer'in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref'in Afra'nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar.

Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal'ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır. Nisan kardeşinin cinayetindeki sorumluları bulmak için yılmadan çabalarken Eşref de hem adını temize çıkarmak hem de Gürdal'ı kurtarmak için her şeyini ortaya koymaya hazırdır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

'Eşref Rüya' yeni bölümüyle her Çarşamba ekrana geliyor.

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

