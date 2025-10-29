Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor!
Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan dizisi Eşref Rüya, aşk, aksiyon ve intikam dolu hikayesiyle Çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. 20. bölümüyle ekrana gelen ve büyük olayların yaşandığı finaliyle merak uyandıran dizide, gözler şimdiden bir sonraki haftanın gelişmelerine çevrildi. İzleyenler,n merak ettiği tek soru: Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 23:37