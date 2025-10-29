Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor!

Eşref Rüya, 20. bölümüyle izleyiciye soluksuz anlar yaşattı. Özellikle Eşref'in Kadir'e karşı meydan okuması ve aşkı Rüya'nın peşinde attığı tehlikeli adımlar, dizinin hayranlarını adeta bir sonraki haftaya kilitledi. 20. bölümün sona ermesiyle birlikte, izleyiciler, Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanının peşine düştü. Peki, Eşref ve Nisan'ın hayatı 21. bölümde nasıl bir yöne evrilecek?