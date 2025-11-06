Trend
Eşref Rüya 22. bölüm fragman: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?
Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı sorgulanıyor. Dizinin son bölümünde Nisan'ın eline geçen çocukluk fotoğrafı, geçmişine dair büyük bir yüzleşmenin kapısını aralamıştı. Bu sahnenin ardından izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için fragmana odaklandı. Peki, Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 00:50