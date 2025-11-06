Eşref Rüya 22. bölüm fragman: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?

EŞREF RÜYA 21. BÖLÜM KONUSU

Eşref ve Kadir beraber girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıkmayı başarsa da Hıdır'ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapmak zorunda kalır.