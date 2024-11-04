Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

İnanılmaz olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 63 yaşındaki ev hanımı N.M.'yi telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış evinizdeki paraların güvende olması için emniyete almamız gerekiyor dedi. Bu yalana inanan N.M. evindeki 1 milyon 250 bin lirayı dolandırıcının verdiği iban numarasına gönderdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın gittiği hesap sahibini gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.