Trend Galeri Trend Yaşam

Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

İnanılmaz olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 63 yaşındaki ev hanımı N.M.'yi telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış evinizdeki paraların güvende olması için emniyete almamız gerekiyor dedi. Bu yalana inanan N.M. evindeki 1 milyon 250 bin lirayı dolandırıcının verdiği iban numarasına gönderdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın gittiği hesap sahibini gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:34
Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

İstanbul Başakşehir'de ikamet eden 63 yaşındaki N.M.'ni telefonu 7 Ekim günü çaldı. Arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. "Adınız bir terör örgütü soruşturmasına karışmış. Ama biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz.

Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

Örgüte yönelik operasyon yapacağız. Operasyon sırasında evinizde değerli eşya nakit paranız varsa onları güvenli bir yere almamız gerekiyor" dedi.

Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

Konuşmanın devamında bir iban numarası gönderen dolandırıcı paraların bu hesaba atılmasını istedi.

Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video

Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

N.M. verilen iban adresine tam 1 milyon 250 bin lira para transfer etti.

Ev hanımı gizemli sese inandı: Kaptırdığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

HESAP SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Telefon kapandıktan sonra dolandırıldığını anlayan N.M. polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA