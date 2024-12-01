EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2025 tutarları yeni yıla kısa bir kala hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Ocak ayında memur maaşına gelecek zam ile birlikte birçok kalemde ödemeler güncellenecek. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranları netlik kazanacak. Memur zammıyla birlikte, evde bakım maaş, engelli aylığı, 65 yaş aylığa, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek. Mevcut durumda 9 bin 777 TL olan ödemeler için hesaplama sürüyor. Peki, 2025 yeni yılda engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar