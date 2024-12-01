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EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2025 tutarları yeni yıla kısa bir kala hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Ocak ayında memur maaşına gelecek zam ile birlikte birçok kalemde ödemeler güncellenecek. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranları netlik kazanacak. Memur zammıyla birlikte, evde bakım maaş, engelli aylığı, 65 yaş aylığa, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek. Mevcut durumda 9 bin 777 TL olan ödemeler için hesaplama sürüyor. Peki, 2025 yeni yılda engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 01.12.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 17:07
EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca hak sahibi tarafından yeni ödemeler sorgulanmaya başladı. Evde bakım aylığı dahil olmak üzere birçok ödeme memur maaş zammıyla birlikte güncellenecek. Peki 2025 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlenecek.

Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödemenin ne kadar olacağı memur zammının açıklanmasıyla netleşecek.

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Ocak ayında engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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