Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

Öztürk'ün uyurken dışarıdan pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yüzünden vurulduğu belirlendi. Jandarma, Hasan Öztürk'ün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.