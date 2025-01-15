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Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işe gitmek için kalktığında yan odadaki eşinin kanlar içinde bulan kadın şok geçirdi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken kurşunun dışarıdan ateşlenen silahtan geldiği belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:00
Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

Korkunç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Emine Öztürk işe gitmek için kalktığında yan odada yatan eşi Hasan Öztürk'ü yatağında kanlar içinde buldu.

Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

Sesleri duyup gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

Öztürk'ün uyurken dışarıdan pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yüzünden vurulduğu belirlendi. Jandarma, Hasan Öztürk'ün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

Evde uyurken dışarıdan gelen mermi canından etti!

SİLAH SESİ GELMİŞ

Jandarmanın bilgisine başvurduğu komşulardan bazılarının saat 02.00 sıralarında silah sesi duyduklarını ancak dışarı baktıklarında kimseyi görmediklerini söyledikleri öğrenildi.

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