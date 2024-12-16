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Evinden elinde poşetle çıktı: 4 gündür kayıp!

Isparta'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan 25 yaşındaki Ramazan Kayacan'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayacan'ın evden elindeki poşetlerle çıktığı anlar kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:38
Evinden elinde poşetle çıktı: 4 gündür kayıp!

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kayacan, 13 Aralık günü oturduğu evden elinden poşetlerle çıktı.

Evinden elinde poşetle çıktı: 4 gündür kayıp!

Kayacan'dan haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu. Kayacan'ı arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Evinden elinde poşetle çıktı: 4 gündür kayıp!

Ramazan Kayacan'ın son görüntüleri kardeşiyle birlikte yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Evinden elinde poşetle çıktı: 4 gündür kayıp!

13 Aralık günü saat 18.20 sıralarında kaydedilen görüntülerde Kayacan'ın daireden elinde poşetlerle çıktığı anlar yer aldı.

Evinden elinde poşetle çıktı: 4 gündür kayıp!

Spor ayakkabı, kot pantolon, siyah kazak ve üzerinde siyah- beyaz çizgili mont olduğu görülen Ramazan Kayacan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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