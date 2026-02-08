Evlerdeki en kirli yer belli oldu! Meğer klozetten bile 5 kat daha kirliymiş...

Öte yandan Almanya'da yapılan bir başka araştırma ise sıradan bir mutfak süngerinin içinde 350'den fazla bakteri türünün yaşayabildiğini gösteriyor. Mutfaktan ofis masasına uzanan bu görünmez tehlike; bağışıklık sistemini zayıflatmaktan hormonal bozukluklara, enfeksiyon riskinden uzun vadeli sağlık sorunlarına kadar pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Günlük alışkanlıkların masaya yatırıldığı bu tablo, "zararsız" sandığımız eşyaların aslında ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.