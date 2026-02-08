Evlerdeki en kirli yer belli oldu! Meğer klozetten bile 5 kat daha kirliymiş...
Her gün elimizin değdiği, farkında bile olmadan kullandığımız pek çok eşya, yapılan bilimsel araştırmalara göre sağlığımız için ciddi riskler barındırıyor. Plastik kahve bardakları, mutfak süngerleri, poşet çaylar ve oyun kolları... Evimizin içindeki bu sıradan nesnelerin ardında, vücudumuza sessizce zarar veren görünmez bir dünya var. Çarpıcı veriler ışığında, günlük hayatın içindeki bu gizli tehlikeleri mercek altına aldık
Giriş Tarihi: 08.02.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 10:25