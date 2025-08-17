Trend
Galeri
Trend Yaşam
Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?
Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:
Giriş Tarihi: 17.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:40