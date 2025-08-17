Trend Galeri Trend Yaşam Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:

Giriş Tarihi: 17.08.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:40
Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit’ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir? sorusu ve doğru cevabı için araştırmalar hız kazandı. İşte, yanıt:

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit’ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir? sorusu yarışmacıya yöneltildi. İşte, doğum tarihleri ve sorunun cevabı:

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit’ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?

A- HÜLYA KOÇYİĞİT

B- FİLİZ AKIN

C- TÜRKAN ŞORAY

D- FATMA GİRİK

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit’ten hangisinin doğrum tarihi diğerlerinden öncedir?

DOĞRU CEVAP: D- FATMA GİRİK