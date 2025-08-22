Trend Galeri Trend Yaşam FB AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunun ilk ayağında Portekiz temsilcisi Benfica ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyan bu mücadele, Avrupa serüvenindeki kaderini belirleyecek. Taraftarların merakla beklediği dev randevuda tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte kritik maçın tarihi ve yayın bilgileri!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor. İlk maçta Fenerbahçe, İstanbul'da konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile golsüz berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, turu geçebilmek için rövanş mücadelesine çıkacak. Haftaya Portekiz'de oynanacak olan Benfica – Fenerbahçe karşılaşması, hem taktiksel hamleler hem de yüksek tempolu futboluyla büyük ilgi görecek. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise şu: Benfica – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak. Karşılaşma 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'daki Estadio da Luz'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçta sarı-lacivertliler, gruplara kalma yolunda kritik bir sınav verecek.

FENERBAHÇE'NİN TUR SENARYOLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı herhangi bir galibiyetle adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde maç uzatmalara taşınacak. Benfica'nın sahasında kazanması durumunda ise turu geçen taraf Portekiz ekibi olacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listeye dahil edilmedi.

UEFA'ya bildirilen Fenerbahçe kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic
Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek
Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

