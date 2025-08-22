FB AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor. İlk maçta Fenerbahçe, İstanbul'da konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile golsüz berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, turu geçebilmek için rövanş mücadelesine çıkacak. Haftaya Portekiz'de oynanacak olan Benfica – Fenerbahçe karşılaşması, hem taktiksel hamleler hem de yüksek tempolu futboluyla büyük ilgi görecek. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise şu: Benfica – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? İşte detaylar...