FB AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunun ilk ayağında Portekiz temsilcisi Benfica ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyan bu mücadele, Avrupa serüvenindeki kaderini belirleyecek. Taraftarların merakla beklediği dev randevuda tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte kritik maçın tarihi ve yayın bilgileri!