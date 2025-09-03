Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PROGRAMI: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat temsilcisinin yanı sıra Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile de mücadele edecek. Toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, maçların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre program netleşti. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç programı…

Giriş Tarihi: 03.09.2025 14:41
UEFA Avrupa Ligi serüvenine deplasmanda Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, grup etabındaki son mücadelesini ise Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olarak tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, sıralamada ilk 8 içerisinde yer alarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Avrupa maçının yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ 2025

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE