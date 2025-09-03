Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PROGRAMI: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PROGRAMI: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat temsilcisinin yanı sıra Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile de mücadele edecek. Toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, maçların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre program netleşti. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç programı…