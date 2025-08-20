Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Portekiz'de hazırlık kampında Benfica ile oynanan hazırlık maçını 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, evinde avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. İlk maçta taraftarının desteğini arkasına alacak Fenerbahçe, Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kadro ile sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm gelişmeler.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:41
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda bu akşam sahasında Benfica'yı konuk ediyor. Portekiz ekibiyle oynanan hazırlık maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Futbolseverler Fenerbahçe Benfica maçı canlı yayın kanalı ve saati bilgilerine ulaşmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

(Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın kamp kadrosunda yer alıyor.)

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANARYA'DA TEK EKSİK

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Tosun'un yerine, Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RÖVANŞ MAÇI 27 AĞUSTOS'TA PORTEKİZ'DE!

Fenerbahçe bu akşam oynanacak maçın rövanşını 27 Ağustos Çarşamba akşamı Portekiz'de oynayacak. Estadio da Luz'da oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.