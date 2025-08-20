Trend Galeri Trend Yaşam FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Portekiz'de hazırlık kampında Benfica ile oynanan hazırlık maçını 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, evinde avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. İlk maçta taraftarının desteğini arkasına alacak Fenerbahçe, Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kadro ile sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm gelişmeler.