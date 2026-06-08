Trend Galeri Trend Yaşam FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2026 | Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2026 | Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları, VNL 2026 heyecanında yoluna devam ederken gözler güncel puan durumuna çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynadığı karşılaşmaların ardından sıralamadaki yeri ve topladığı puanlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin VNL 2026 puan tablosundaki son durumu...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 18:30