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Filenin Sultanları puan durumu: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede? 2026 VNL puan durumu

Filenin Sultanları, VNL 2026 heyecanında yoluna devam ederken gözler güncel puan durumuna çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynadığı karşılaşmaların ardından sıralamadaki yeri ve topladığı puanlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin VNL 2026 puan tablosundaki son durumu...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 19:22