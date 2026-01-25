Trend Galeri Trend Yaşam Filofobi neyden korkmaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Filofobi neyden korkmaktır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.01.2026 21:39
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Filofobi neyden korkmaktır? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor.

SORU: Filofobi neyden korkmaktır?

CEVAP: Aşık olmaktan.

