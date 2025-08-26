Trend Galeri Trend Yaşam FIRSAT ÜSTÜNE FIRSAT! 31 Ağustos'a kadar Tarım Kredi aktüel ürünler katalog indirimleri: Pastırma, un, deterjanlar...



Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! "Yetişen Alır" kampanyası kapsamında başlayan indirim fırsatları, 31 Ağustos 2025'e kadar geçerli olacak. Bu süreçte temel gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak eşyalarından içeceklere kadar pek çok ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Pastırma, un, tavuk çeşitleri, bal, yüzey temizleyici, yumuşatıcı, tava ve piknik sepeti gibi ürünler Tarım Kredi indirimli alışveriş listesinde öne çıkan seçenekler oldu. İşte Ağustos ayına özel Tarım Kredi aktüel kataloğu ve güncel fiyat listesi!