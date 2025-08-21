SEPETLER TAŞIYOR! Tarım Kredi Marketlerde 25 Ağustos’a kadar geçerli: peynir, tavuk bonfile, kağıt havlu, deterjanlar...

Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayımlandı! Yeni hafta kampanyasıyla başlayan indirim fırsatları, 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu süreçte gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak araç gereçlerinden içeceklere kadar birçok ürün uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Bu hafta özellikle peynir çeşitleri, tavuk bonfile, kağıt havlu, çay, toz deterjan ve bulaşık deterjanları öne çıkan indirimli ürünler arasında bulunuyor. İşte Ağustos ayına özel Tarım Kredi aktüel ürün listesi ve avantajlı fiyatlar…