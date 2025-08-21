Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLER TAŞIYOR! Tarım Kredi Marketlerde 25 Ağustos'a kadar geçerli: peynir, tavuk bonfile, kağıt havlu, deterjanlar...

Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayımlandı! Yeni hafta kampanyasıyla başlayan indirim fırsatları, 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu süreçte gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak araç gereçlerinden içeceklere kadar birçok ürün uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Bu hafta özellikle peynir çeşitleri, tavuk bonfile, kağıt havlu, çay, toz deterjan ve bulaşık deterjanları öne çıkan indirimli ürünler arasında bulunuyor. İşte Ağustos ayına özel Tarım Kredi aktüel ürün listesi ve avantajlı fiyatlar…

Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:31
Tarım Kredi fırsatlarında birçok ürün indirime girdi.25 Ağustos'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında KOOP indirim günleri 31 Ağustos 2025'e kadar devam edecek. Yeni katalogda gıda, temizlik, içecek ve mutfak ürünleri başta olmak üzere birçok farklı kategori ön plana çıkıyor. İşte Ağustos ayı boyunca geçerli Tarım Kredi indirimleri ve detaylı fiyat listesi…

