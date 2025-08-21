SEPETLER TAŞIYOR! Tarım Kredi Marketlerde 25 Ağustos’a kadar geçerli: peynir, tavuk bonfile, kağıt havlu, deterjanlar...

Tarım Kredi fırsatlarında birçok ürün indirime girdi.25 Ağustos'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında KOOP indirim günleri 31 Ağustos 2025'e kadar devam edecek. Yeni katalogda gıda, temizlik, içecek ve mutfak ürünleri başta olmak üzere birçok farklı kategori ön plana çıkıyor. İşte Ağustos ayı boyunca geçerli Tarım Kredi indirimleri ve detaylı fiyat listesi…