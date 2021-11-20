Fiyatlar değişti: 2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri listesi yayınlandı! İşte Volkswagen, Renault, Ford ve...

Hem pandemi süreci hem de tüm dünyada yaşanan çip krizi otomobil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İkinci el otomobil fiyatlarının yükselmesi, araç sahiplerini sıfır araç almaya itiyor. Bu noktada piyasadaki en ucuz sıfır araç fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne durumda? En ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? İşte Volkwagen, Citroen, Renault, Fiat, Hyundai, Ford, Toyota, Skoda ve diğer markaların en ucuz sıfır otomobilleri...
Kasım ayı en ucuz sıfır-ikinci el otomobil fiyatları araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını kapanma sürecinde üretim oldukça düşerken, şimdi de çip krizi tüm dünyayı etkiliyor. Bu durum ikinci el fiyatlarını arttırırken, vatandaşlar sıfır otomobile yöneliyor. Peki, sıfır otomobil fiyatlarında son durum ne? İşte Volkwagen, Citroen, Renault, Fiat, Hyundai, Ford, Toyota, Skoda ve diğer markaların en ucuz sıfır otomobilleri...
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 235.300 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 255.200 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 215.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 259.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 266.400 TL