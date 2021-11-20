Trend Galeri Trend Yaşam Fiyatlar değişti: 2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri listesi yayınlandı! İşte Volkswagen, Renault, Ford ve...

Fiyatlar değişti: 2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri listesi yayınlandı! İşte Volkswagen, Renault, Ford ve...

Hem pandemi süreci hem de tüm dünyada yaşanan çip krizi otomobil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İkinci el otomobil fiyatlarının yükselmesi, araç sahiplerini sıfır araç almaya itiyor. Bu noktada piyasadaki en ucuz sıfır araç fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne durumda? En ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? İşte Volkwagen, Citroen, Renault, Fiat, Hyundai, Ford, Toyota, Skoda ve diğer markaların en ucuz sıfır otomobilleri...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:13 PAYLAŞ