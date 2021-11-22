Galatasaray Fenerbahçe derbisinde inanılmaz olay! Crespo’nun 90+4’te attığı gol yüzünden öldü!

Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçeli bir taraftar ise Crespo'nun 90+4'te attığı gole sevinirken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. İşte acı olayın detayları…
Fenerbahçeli taraftarın kalbi gol sevincine dayanamadı. Acı olay Manisa'nın Alaşehir'de yaşandı.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLİYORDU!
Yeğeni Ercan Uysal'a ait kahvehanede dün akşam saat 21.00 sıralarında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen 64 yaşındaki evli 2 çocuk 6 torun sahibi Ahmet Uysal maçın 90+4'üncü dakikasında Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün sevinciyle bir anda ayağa fırladığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla hemen Alaşehir merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Uysal burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ahmet Uysal'ın kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.
FENERBAHÇE BAYRAĞI...
Hasta bir Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk Bayrağı resmi yaptırdığı öğrenildi.