Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı dev rakibi karşısında çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Taraftarlar, temsilcimizin İngiliz devini saf dışı bırakması durumunda bir sonraki turda kiminle eşleşeceğini merak ediyor. Devler Ligi kura ağacına göre sarı-kırmızılı ekibin çeyrek final rakibi şimdiden belirlenmiş durumda.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 01:24