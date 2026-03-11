Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı dev rakibi karşısında çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Taraftarlar, temsilcimizin İngiliz devini saf dışı bırakması durumunda bir sonraki turda kiminle eşleşeceğini merak ediyor. Devler Ligi kura ağacına göre sarı-kırmızılı ekibin çeyrek final rakibi şimdiden belirlenmiş durumda.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 01:24
Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler

Avrupa arenasında tarih yazmaya devam eden sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan kritik müsabakada avantajlı bir skor elde ederek İngiltere'ye umutlu gitmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin odağındaki soru ise oldukça net: Galatasaray Liverpool'u elerse rakibi kim olacak? UEFA'nın Nyon'da gerçekleştirdiği eşleşme senaryolarına göre, bu turun galibini Avrupa'nın bir başka dev eşleşmesinden gelecek takım bekliyor.

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler

CİMBOM'UN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELİRGİNLEŞTİ

Galatasaray'ın Liverpool engelini aşması halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip, Paris Saint-Germain (PSG) - Chelsea eşleşmesinin galibi olacak. 27 Şubat'ta çekilen son 16 kuralarıyla birlikte belirlenen kura ağacı, temsilcimizin yarı finale giden yolda ya Fransız ekibi PSG ya da İngiliz temsilcisi Chelsea ile kozlarını paylaşacağını gösteriyor. Bu iki dev ekipten hangisinin tur atlayacağı, sarı-kırmızılıların Nisan ayındaki rotasını çizecek.

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler

LİVERPOOL - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatsaray Liverpool karşısında 2. maçına 18 Mart Çarşamba günü çıkacak. Deplasmanda oynanacak maç sonucunda iki maçın sonunda çıkacak skor çeyrek final bileti alan takımı belirleyecek.

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray turu geçmesi durumunda devler arasındaki yerini alacak. UEFA takvimine göre Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğer sarı-kırmızılılar Liverpool'u elemeyi başarırsa, çeyrek finalin ilk maçını kura sırasına göre ya kendi evinde ya da deplasmanda oynayacak.

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda muhtemel rakipler