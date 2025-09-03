Trend Galeri Trend Yaşam GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ: Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda grup aşaması maçları için geri sayım başladı. Bu etapta Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray, Devler Ligi'nde sahne almanın heyecanını yaşıyor. Türkiye'yi temsil edecek sarı-kırmızılı ekip toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Maçların 4'ü deplasmanda, 4'ü ise Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü…

Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:22
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenine Eintracht Frankfurt maçıyla start veriyor. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin ardından Liverpool, Bodo Glimt, Ajax, R. Union Saint-Gilloise, AS Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ TARİHTE?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk mücadelesine Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak. Büyük heyecana sahne olacak bu karşılaşma 18 Eylül'de TSİ 22.00'de oynanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın kanalı henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü UEFA tarafından açıklandı:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

