GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ: Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda grup aşaması maçları için geri sayım başladı. Bu etapta Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray, Devler Ligi'nde sahne almanın heyecanını yaşıyor. Türkiye'yi temsil edecek sarı-kırmızılı ekip toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Maçların 4'ü deplasmanda, 4'ü ise Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü…