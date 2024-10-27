Trend Galeri Trend Yaşam

Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

Gaziantep'te 21 yaşındaki doktor asistanı Şerife Mercandağı'na, karşıdan karşıya geçtiği sıradea motosiklet çarptı. Metrelerce savrulan ve ağır yaralanan genç kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:17
Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

Yürek yakan kaza, 10 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı.

Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

Yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağı'na, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Şerife Mercandağı ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

17 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Tedaviye alınan yaralılardan Şerife Mercandağı, 17 gün sonra bugün yaşamını yitirdi.

Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

Şerife Mercandağı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şerife Mercandağı'nın yürüdüğü sırada motosikletin çarpması sonucu savrulduğu görüldü.

SON DAKİKA SON DAKİKA