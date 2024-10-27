Gaziantep ona ağladı! Şerife Mercandağı’ndan kahreden haber: Daha 21 yaşındaydı…

Gaziantep'te 21 yaşındaki doktor asistanı Şerife Mercandağı'na, karşıdan karşıya geçtiği sıradea motosiklet çarptı. Metrelerce savrulan ve ağır yaralanan genç kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.