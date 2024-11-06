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Gaziantep’te kız alıp-verme kavgası ölümle bitti

Gaziantep'te, akrabalar arasında kız alıp-verme kavgası yaşandı. Silahlı kavgada 22 yaşındaki Mehmet Keren ve 33 yaşındaki ağabeyi Eyüp Keren hayatını kaybetti. 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 06.11.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:30
Gaziantep’te kız alıp-verme kavgası ölümle bitti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan aileler arasında kız alıp-verme nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Gaziantep’te kız alıp-verme kavgası ölümle bitti

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Keren'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan ağabeyi Eyüp Keren ile kuzenleri Muhittin Keren ve Adil Keren ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep’te kız alıp-verme kavgası ölümle bitti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Eyüp Keren de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’te kız alıp-verme kavgası ölümle bitti

Eyüp ve Mehmet Keren kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi.

Gaziantep’te kız alıp-verme kavgası ölümle bitti

KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞLER

Öte yandan, Eyüp Keren ile kuzeni Adil Keren'in olay öncesi telefonda tartıştığı öğrenildi. Eyüp ile kardeşi Mehmet Keren'in konuşmak için kuzenleri Adil ve Muhittin Keren'in iş yerini önüne geldiği ve burada yeniden başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

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