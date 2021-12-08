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Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz'den gelen görüntüleri konuşuyor!

30 Haziran 1908 sabahı saat 07.00 civarında, Baykal Gölü'nün kuzeybatısında yaşayanlar Sibirya üstünde uçan, neredeyse güneş kadar parlak, mavimsi bir ışık sütunu gördüler. Yaklaşık 10 dakika sonra, doğudan kuzeye doğru yayılan top atışına benzeyen sesler duyuldu. Bu gürültüleri insanları yere seren ve yüzlerce kilometre uzaktaki evlerin pencerelerini kıran bir şok dalgası izledi. Söz konusu olay, Tunguska taygasında gerçekleştiği için Tunguska Olayı olarak anılır. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Karadeniz kıyılarına bir gök taşı düştü ve akıllara Tunguska Olayı geldi. Soçi kentinden görüntülenen asteroit geceyi adeta gündüze çevirdi. Rus uzmanlar, göktaşının denize düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 08.12.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 15:35
Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz’den gelen görüntüleri konuşuyor!

Karadeniz'in, Rusya kıyılarına dün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü. Büyük bir ışık topuyla denize inen göktaşı etrafı aydınlatırken, Rusya'nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti.

Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz’den gelen görüntüleri konuşuyor!

Büyük bir hızla ilerleyen göktaşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı. Rus uzmanlar gök taşının şehrin üstüne düşmesi halinde büyük bir facianın yaşanabileceğini söyledi.

Karadeniz'e düşen göktaşı Soçi'den görüntülendi | Video

Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz’den gelen görüntüleri konuşuyor!

AKILLARA TUNGUSKA OLAYI GELDİ!

Rusya'nın Karadeniz kıyılarına düşen gök taşı akıllara Tunguska Olayı'nı getirdi. 30 Haziran 1908 saat 07.00 civarında Tunguska taygasında dünya tarihine geçen Tunguska Olayı yaşandı. Güneş kadar parlak bir isim ortalığı yakıp, yıktı. Görgü tanıkları ışık gördüğünü belirtti. Şok dalgası yüzünden birçok insanın evinde hasar oluştu.

Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz’den gelen görüntüleri konuşuyor!

Sesler, olay yerinden 1200 km uzaktan bile net bir şekilde duyulmuştu. Avrupa'daki çok sayıda merkez, bu şok dalgalarını tespit etti. Birkaç gün boyunca Avrupa semalarında gümüşümsü parlayan bulutlar, renkli gün batımları, geceleri de garip ışıklar gözlemlendi. Amerika'da bir ay boyunca atmosferdeki fazla tozdan ötürü atmosferin ışık geçirgenliğinin düştüğü belirlendi. Olay, Rus basınında Dünya'ya bir meteor çarpması olarak sunulurken, Avrupa basını olayı büyük bir volkan patlaması olarak yorumladı. Sibirya'daki koşullar ve Rusya'daki iç karışıklıklar, patlamanın araştırılmasına engel oldu.

Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz’den gelen görüntüleri konuşuyor!

İLK KEZ 1921'DE ARAŞTIRILDI

1921 yılında Rus minerolojist Leonid Kulik, bölge halkı ile yaptığı sohbet sonucunda olayın bir meteor çarpması sonucu gerçekleştiği kanaatine vardı ve bölgede inceleme yapmaya karar verdi. Sovyet hükümetini meteordan geriye kalan dünya dışı değerli metaller elde edebilecekleri vaadi ile ikna eden Kulik, 1927 yılında bölgede araştırma başlattı.

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