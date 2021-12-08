Geceyi adeta gündüze çevirdi! Dünya Karadeniz’den gelen görüntüleri konuşuyor!

Karadeniz'in, Rusya kıyılarına dün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü. Büyük bir ışık topuyla denize inen göktaşı etrafı aydınlatırken, Rusya'nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti.

Büyük bir hızla ilerleyen göktaşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı. Rus uzmanlar gök taşının şehrin üstüne düşmesi halinde büyük bir facianın yaşanabileceğini söyledi. Karadeniz'e düşen göktaşı Soçi'den görüntülendi | Video

AKILLARA TUNGUSKA OLAYI GELDİ! Rusya'nın Karadeniz kıyılarına düşen gök taşı akıllara Tunguska Olayı'nı getirdi. 30 Haziran 1908 saat 07.00 civarında Tunguska taygasında dünya tarihine geçen Tunguska Olayı yaşandı. Güneş kadar parlak bir isim ortalığı yakıp, yıktı. Görgü tanıkları ışık gördüğünü belirtti. Şok dalgası yüzünden birçok insanın evinde hasar oluştu.

Sesler, olay yerinden 1200 km uzaktan bile net bir şekilde duyulmuştu. Avrupa'daki çok sayıda merkez, bu şok dalgalarını tespit etti. Birkaç gün boyunca Avrupa semalarında gümüşümsü parlayan bulutlar, renkli gün batımları, geceleri de garip ışıklar gözlemlendi. Amerika'da bir ay boyunca atmosferdeki fazla tozdan ötürü atmosferin ışık geçirgenliğinin düştüğü belirlendi. Olay, Rus basınında Dünya'ya bir meteor çarpması olarak sunulurken, Avrupa basını olayı büyük bir volkan patlaması olarak yorumladı. Sibirya'daki koşullar ve Rusya'daki iç karışıklıklar, patlamanın araştırılmasına engel oldu.