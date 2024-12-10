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Gerçek aşkı bulmanın 8 kuralı! Ünlü ilişki uzmanı açıkladı: “Birini kendinize aşık etmek için..”
Gerçek aşkı bulmanın 8 kuralı! Ünlü ilişki uzmanı açıkladı: “Birini kendinize aşık etmek için..”
Aşk, manipülasyon ya da hileyle değil, gerçek bir bağ kurarak kazanılır. Love Connection blogunun kurucusu Tina Fey'e göre, birinin size aşık olmasını sağlamak, dürüstlük ve samimiyet üzerine inşa edilmesi gereken hassas bir süreçtir.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:35