Gerçek aşkı bulmanın 8 kuralı! Ünlü ilişki uzmanı açıkladı: “Birini kendinize aşık etmek için..”

1) DİNLEMEYİ ÖĞRENİN

İnsanlar kendilerini anlatmayı sever. Gerçekten dinleyen biriyle konuşmak, karşı tarafta güven ve bağlılık hissi yaratır. Sadece başınızı sallayıp dinliyormuş gibi yapmak yerine, sorular sorun ve ilgilendiğinizi gösterin. Bu, hem samimi bir bağ kurmanızı sağlar hem de karşı tarafın sizi potansiyel bir partner olarak görmesine yardımcı olur.