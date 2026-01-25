Trend Galeri Trend Yaşam Gönül Dağı 203. Bölüm Fragmanı | "Kasabayı uzaylılar basmış, kaçın!" Gönül Dağı 203. bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni bölüm heyecanı sürüyor. 203. bölüme ait fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilirken, dizinin takipçileri TRT 1'in resmi kanalları üzerinden gelecek paylaşımlara odaklanmış durumda.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 01:12 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 01:13
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne dair ilk görüntüler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 203. bölüm fragmanına ilişkin araştırmalar hız kazanırken, fragmanın yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçları da netleşecek.

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

TVR Havacılık, uzay çalışmalarına hız kesmeden devam eder. İşlemci çalışmaları yapan ekip, beklenmedik sorunlarla karşılaşır. Kaya Ailesi, Çetin ve Esra'nın nişanına hazırlanır. Taylan, kardeşi için mükemmel bir nişan yapmayı kafasına koyar.

Çetin'in arkadaşları kasabaya gelir. Kaya Ailesi, misafirleri hürmetle karşılar. Sefer, kasabada gece vakti etkinlikler yapmaya karar verir.

