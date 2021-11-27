TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 41. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlıyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Gönül Dağı 41. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Gönül Dağı 41. bölüm full izle linki ve tüm detaylar.
Gönül Dağı 41. Bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Gönül Dağı 41. bölüm full izle" araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Gönül Dağı 41. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Gönül Dağı 41. Bölümü izleyebilirsiniz.
"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?
Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?
Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"