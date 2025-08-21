Trend Galeri Trend Yaşam GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1'DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1'DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1'in sevilen yapımı Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Haziran ayında yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan ve yaz tatiline giren yapım, 6. sezonuyla hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı sevilen diziden hayranlarını sevindirecek gelişmeler geldi. Berk Atan'ın yaptığı açıklama, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak, ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:18
GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezonu 182. bölümle noktalayan yapım, yaz tatilinin ardından seyircisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizinin için yeni sezonu için geri sayım sürerken hayranları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Peki, Gönül Dağı 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

GÖNÜL DAĞI'NIN YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezon için sete çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını duyurdu.

Atan, "Vira Bismillah dedik. Dile kolay 6. sezonumuz hayırlı olsun, güzellikler getirsin hepimize" ifadeleriyle hem dizi ekibine hem de izleyicilere güzel dileklerde bulundu.

GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

GÖNÜL DAĞI 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haziran ayında 182. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı, yaz tatilinin ardından ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Anadolu'nun sıcacık hikâyelerini konu alan dizi, yeni sezonda da seyircisine duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı yapımda çekimlerin başlaması, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Gönül Dağı 6. sezonu ile 6 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Amca oğulları, TVR Havacılık'ta büyük bir dönüm noktasına gelirken, şirketin yurt dışı operasyonları için Ramazan'a önemli bir sorumluluk teklif edilir. Bu gelişme, Ramazan'ın kasabadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu beraberinde getirir. Kasabada bu ihtimal konuşulurken, Ramazan'ın vereceği karar hem ailesi hem de dostları tarafından büyük bir merakla beklenmektedir.

GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

Selma'nın sağlık sorunları yeniden gündeme gelirken, doktorlar ameliyat olmasının kaçınılmaz olduğunu söyler. Bu karar, hem Selma hem de çevresindekiler için duygusal bir süreci başlatır. Ameliyat sırasında yaşanacak gelişmeler ekran başındakileri derinden etkileyecek. Bu süreçte Selma'nın en büyük destekçisi ise yine Taner olur; onun sarsılmaz desteği izleyenlere umut dolu anlar yaşatacak.

Süleyman'ın çocukları, amca oğullarına karşı giderek artan rahatsızlıklarını artık gizleyemez hale gelir. Bu huzursuzluk, onları gizli bir plan yapmaya iter. Ağılda beklenmedik gelişmelerin yaşanmasına neden olan bu plan, kasabada yeni bir gerilimin kapısını aralar. Olayların seyri hızla değişirken, kasabada huzur bir kez daha sarsılır.