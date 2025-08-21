GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

Selma'nın sağlık sorunları yeniden gündeme gelirken, doktorlar ameliyat olmasının kaçınılmaz olduğunu söyler. Bu karar, hem Selma hem de çevresindekiler için duygusal bir süreci başlatır. Ameliyat sırasında yaşanacak gelişmeler ekran başındakileri derinden etkileyecek. Bu süreçte Selma'nın en büyük destekçisi ise yine Taner olur; onun sarsılmaz desteği izleyenlere umut dolu anlar yaşatacak.

Süleyman'ın çocukları, amca oğullarına karşı giderek artan rahatsızlıklarını artık gizleyemez hale gelir. Bu huzursuzluk, onları gizli bir plan yapmaya iter. Ağılda beklenmedik gelişmelerin yaşanmasına neden olan bu plan, kasabada yeni bir gerilimin kapısını aralar. Olayların seyri hızla değişirken, kasabada huzur bir kez daha sarsılır.