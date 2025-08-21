GÖNÜL DAĞI 6. SEZONU İLE TRT 1’DE! Hayranları sevindirecek gelişme! Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1'in sevilen yapımı Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Haziran ayında yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan ve yaz tatiline giren yapım, 6. sezonuyla hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı sevilen diziden hayranlarını sevindirecek gelişmeler geldi. Berk Atan'ın yaptığı açıklama, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak, ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak?