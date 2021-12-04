Google açıkladı! Android kullanıcıları büyük değişime hazır olun!

Google, Android işletim sistemini en iyi hale getirmek için geliştirmelere hızla devam ediyor. Bir yandan platformdaki hataları ayıklayan Google, diğer yandan da yeni özellikleri test edip, son kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji şirketi, akıllı cihazlarında kullanılan işletim sistemi Android ile ilgili gelecek yeni özelliklerini açıkladı.

İşte dünyada en çok tercih edilen ve 190 ülkede yaklaşık 2,5 milyar cihazda kullanılan Android işletim sistemine gelecek olan yenilikler...