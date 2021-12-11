Google uyardı! Cevap verirseniz tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Android kullanıcıları korkunç bir dolandırıcılığın pençesinde

Siber suçlular son dönemde bankacılık bilgilerine ve kripto paralara yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günler içinde üç farklı kripto para borsası hacklenmiş ve neredeyse 350 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı. Hackerlar sadece kriptp para borsalarını değil, bireysel kullanıcılara da yönelik yeni yeni saldırılar yapıyor.

Kısa süre önce güvenlik araştırmacıları yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Bu yeni saldırı yönteminde kullanıcılar gelen aramaya cevap verdiğinde bankacılık bilgilerinin ele geçirilmesine sebep olabiliyor. Bu korkutucu tehdidin arkasında ise Brata isimli bir yazılım yer alıyor. Daha önce Google Play Store'da birkaç uygulama içine gizlenmiş durumda bulunmuştu.

Uzmanların açıklamasına göre Brata'nın son sürümü oldukça tehlikeli ve çoğu antivirüs programları tarafından fark edilmiyor. Brata daha önce yalnızca Brezilya'da tespit edilmişti. Ama son güvenlik raporunda yer alan bilgilere göre Brata, Avrupa, Amerika ve farklı ülkelerdeki kullanıcıları da hedef almaya başladı. Uzmanlar yeni tehdidin yayılacağını düşünüyor.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİYLE BİLGİLER NASIL ELE GEÇİRİLİYOR?

Tüm her şey kurban kişiye kısa mesaj gelmesiyle başlıyor. Bu mesajda bankadan gelmiş gibi görünen, istenmeyen mesajları engellemeye yardımcı olacağı belirtilen bir uygulama linki yer alıyor. Ayrıca mesajda yakında bir banka görevlisinin kendisiyle iletişime geçeceği belirtiliyor.

Kurban kişi linke tıkladığında, kimlik bilgileri veya güvenlik sorularının yanıtları gibi hassas bilgileri çalmak için tasarlanmış sahte bir siteye yönlendiriliyor.

Kullanıcı siteye giriş yaptıktan sonra kendisini banka görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar tarafından aranıyor. Dolandırıcılar sözde bazı yeniliklerden bahsedip, kurbanın Brata isimli zararlı yazılımı barındıran uygulamayı indirip, yüklemesini istiyor. Uygulama telefona yüklendikten sonra Brata cihaza bulaşıyor.