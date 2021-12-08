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Google’da 2021 yılında en çok o arandı! İşte yılın trend aramaları

Türkiye'nin en çok tercih edilen arama motorlarından olan Google'da 2021 yılının en çok aranan kelimeleri açıklandı. Her yıl merakla beklenen Google Arama Listesi (Google Year in Search 2021), bütün bir yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken olaylar, kişiler, diziler ve filmler üzerinden hazırlanıyor. Peki 2021 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? İşte Google'da 2021 yılında en çok arananlar.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 20:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 21:05 PAYLAŞ