Google’da 2021 yılında en çok o arandı! İşte yılın trend aramaları

Türkiye'nin en çok tercih edilen arama motorlarından olan Google'da 2021 yılının en çok aranan kelimeleri açıklandı. Her yıl merakla beklenen Google Arama Listesi (Google Year in Search 2021), bütün bir yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken olaylar, kişiler, diziler ve filmler üzerinden hazırlanıyor. Peki 2021 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? İşte Google'da 2021 yılında en çok arananlar.
Dünyada en çok tercih edilen arama motoru olan Google, 2021'de en çok aranan kelimeleri açıkladı.
Her yıl merakla beklenen Google Arama Listesi (Google Year in Search 2021), bütün bir yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken olaylar, kişiler, diziler ve filmler üzerinden hazırlanıyor.
Peki 2021 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? İşte Google'da 2021 yılında en çok arananlar.
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Eğitim Bilişim Ağı (EBA), listede ilk sırada kendine yer buldu. Yayınlandığı tarihten itibaren tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game ise arama listesinde ikinci sırada yer aldı.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı. İşte detaylar
TÜRKİYE'DE TOPLAMDA EN ÇOK ARANAN KELİMELER
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