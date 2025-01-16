Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

İlçedeki tekel bayisinden içki alan Yıldız T. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı araştıran polis ekipleri, Yıldız T'nin ölüm nedeninin sahte içki olduğunun ortaya çıkması üzerine operasyon düzenledi.