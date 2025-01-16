Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte saniye saniye pet şişe ile ölüm alışverişi...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:20