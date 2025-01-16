Trend Galeri Trend Yaşam Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte saniye saniye pet şişe ile ölüm alışverişi...

Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:20
Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisi ise serviste sürüyor.

Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

FATİH'TE SAHTE İÇKİDEN ÖLEN KİŞİNİN TEKEL BAYİSİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

İlçedeki tekel bayisinden içki alan Yıldız T. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı araştıran polis ekipleri, Yıldız T'nin ölüm nedeninin sahte içki olduğunun ortaya çıkması üzerine operasyon düzenledi.

Görüntüler ortaya çıktı: Pet şişe ile ölüm alışverişi! 72 saatte 30 can kaybı...

Yıldız T'nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölen kişinin tekel bayisinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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