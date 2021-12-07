Görüntüler Zonguldak’tan: ’Madam’ı kaçırdılar! O anlar kamerada!

Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Yalı Apartmanı'nda oturan Meltem-Metin Akman çiftinin 5 yaşındaki köpekleri Alman kurdu 'Madam', 5 Aralık gecesi kaçırıldı. Meltem Akman, sabah mama vermek için kulübesine indiğinde köpeğin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yüzlerini kapüşonla örten, kimliği belirsiz 2 kişinin köpeği kulübesinden aldıklarını gören Akman, polise giderek şikayetçi oldu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Meltem Akman, "Apartman kameralarına baktığımızda fark ettik ki birileri tarafından gelip alınmış. Görüntülerde otopark alanına gayet sakin şekilde gelip, sanki burada oturuyormuş gibi köpeğin sahibiymiş gibi gelişleri var. Muhtemelen gelip 'Madam' ile iletişim kurdular.



Kameraların farkındalar. Kameralara sağlı sollu bakıyorlar. Kapüşonlar kafada ve yüzlerinde maske var dolayısıyla kendilerini de korumuşlar. Kapıyı açıyorlar. Köpek de sanki onlarla gezmeye gidermiş edasında gidiyor" dedi.