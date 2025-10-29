Trend Galeri Trend Yaşam Gözleri Karadeniz 10. Bölüm Fragmanı izle: ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Gözleri Karadeniz, her Salı akşamı dram ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitliyor. 9. bölümüyle gerilimi zirveye taşıyan dizinin hayranları, Maçari Ailesi'ni 10. bölümde nelerin beklediğini merak ediyor. Gözleri Karadeniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azil ve Güneş'in aşkı bu büyük sınavdan sağ çıkabilecek mi?

Giriş Tarihi: 29.10.2025 01:59 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 02:00
Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık labirentlerine uzanan, Maçari Ailesi'nin zorlu hikayesini anlatan Gözleri Karadeniz, 9. bölümüyle izleyiciye büyük bir hesaplaşma yaşattı. Azil'in (Halit Özgür) Mehmet'in tehditleriyle karşı karşıya kalması ve Osman'ın evladının hainliğiyle sarsılması, tüm dengeleri değiştirdi. Şimdi gözler, bir sonraki hafta yayınlanacak olan 10. bölüme çevrildi.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir.

Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar.

Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler. Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır. Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.