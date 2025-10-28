Gözleri Karadeniz 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor!

Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar.

Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler. Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır. Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.