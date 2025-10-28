Gözleri Karadeniz 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor!
ATV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Gözleri Karadeniz, her Salı akşamı dram ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitliyor. 9. bölümüyle gerilimi zirveye taşıyan dizinin hayranları, Maçari Ailesi'ni 10. bölümde nelerin beklediğini merak ediyor. Gözleri Karadeniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azil ve Güneş'in aşkı bu büyük sınavdan sağ çıkabilecek mi?
Giriş Tarihi: 28.10.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 22:50