Trend Galeri Trend Yaşam GÖZLERİ KARADENİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

ATV'nin dikkat çeken dizisi Gözleri Karadeniz, 6. bölümdeki çarpıcı sahnelerle izleyicileri ekrana kilitledi. Diziseverler şimdi, gelecek hafta yayınlanacak 7. bölümde neler olacağını öğrenmek için fragmanı merak ediyor. Peki, Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:37
Duygusal hikayesi ve sürükleyici olay örgüsüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gözleri Karadeniz, 6. bölümün ardından heyecanı artırdı. İzleyiciler, gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçları veren 7. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Gözleri Karadeniz yeni fragmanına dair detaylar…

GÖZLERİ KARADENİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de ekrana geliyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/gozleri-karadeniz

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi haline gelmiştir.

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

